Mingau, do Ultraje a Rigor, apresenta momentos de interação

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, de 56 anos, o Mingau, registrou momentos de interação com a família, com piscar de olhos. A informação é do Hospital São Luiz, de São Paulo, onde ele está internado desde o dia 3 de setembro, quando foi transferido de Paraty, onde foi baleado na cabeça.

De acordo com o boletim desta sexta-feira (13), Mingau – baixista do Ultraje a Rigor – tem sido colocado em uma poltrona, onde permanece sentado por alguns períodos do dia. O quadro clínico dele é estável.

“O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz – Unidade Itaim, da Rede D’Or. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos”, informa o boletim. Não há previsão de alta.

Mingau foi gravemente ferido na véspera de seu aniversário. Dono de uma pousada em Paraty, o músico estava em sua caminhonete com um amigo quando entrou na Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, e o veículo foi atacado a tiros. O delegado Marcello Russo, de Paraty, disse que criminosos podem ter se assustado com a caminhonete entrando na praça em alta velocidade.

Três suspeitos de participarem da tentativa de assassinato estão presos. Dois seguem foragidos. (Foto: Divulgação)