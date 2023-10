Em depressão, a mãe de Samuel Costa Silva, de 21 anos, está pedindo ajuda para alguém dar informações que possa levar ao paradeiro do filho. Morador do bairro Vila Nova, Samuel não é visto desde maio do ano passado.

“Já fui na delegacia, pedi ajuda, mas até agora não me deram nenhuma resposta. Ele tem dois filhos pequenos que chamam por ele. Por favor, me ajudem”, disse Renata Costa Silva, de 42 anos. Na ocasião do registro da ocorrência, Renata informou que o filho poderia estar no Morro da Caixa D’Água, em Angra dos Reis, mas que não sabia como chegar até o local.

Ainda de acordo com a mãe, o filho possui uma tatuagem no braço esquerdo com o nome de “Renata”. Qualquer informação sobre o paradeiro do menino pode ser passada ao telefone dela +55 24 99860-3956 ou ao 190 da Polícia Militar.