Motociclista bate em carro estacionado no Retiro, em VR

Um motociclista de 44 anos ficou gravemente ferido ao colidir em um carro estacionado na noite de sexta-feira (13) no bairro Retiro, em Volta Redonda. O acidente foi na Rua dos Goitacazes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma ambulância levou a vítima ao Hospital São João Batista. Ainda não há atualizações do quadro de saúde dele. No fim da madrugada deste sábado (14), um motociclista de 20 anos caiu da moto ao passar pela Avenida Integração, no bairro Vila Americana.

Ele foi levado com ferimentos moderados ao mesmo hospital.