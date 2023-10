Preso no interior de SP suspeito de atirar em Mingau

Um homem de 29 anos, suspeito de atirar contra o baixista do Ultraje a Rigor Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, no início de setembro, em Paraty, foi preso na tarde deste sábado (14) em uma residência localizada na Estrada do Barreiro, no Estoril, em Taubaté (SP).

Com ele, também foi apreendida uma arma de fogo. A polícia suspeita que a arma tenha sido utilizada na ação que atingiu Mingau, no bairro Ilha das Cobras. De cinco suspeitos do envolvimento no ataque ao baixista, a polícia já prendeu quatro. Resta apenas um.

Internado no Hospital São Luiz da Rede D’Or, Mingau chegou a interagir com familiares e seu quadro de saúde é estável. Ele foi ferido quando passeava de carro perto da Praça do Ovo com um amigo.