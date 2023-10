O delegado de Paraty, Marcello Russo, fez um apelo para que a polícia consiga chegar ao quinto suspeito de participar do ataque a tiros que feriu gravemente o músico Ricardo Oliveira Amaral, o Mingau, no início de setembro, na cidade. No sábado (14) foi preso em Taubaté (SP), Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos, suspeito de ter sido o autor do disparo que atingiu a cabeça do baixista do Ultraje a Rigor, na Praça do Ovo, na Ilha das Cobras.

Segundo Russo, o último suspeito ainda foragido, Hiago Lourenço da Silva, de 22 anos, está “na fila” para ser preso: “O Disque Denúncia pode ser informado através do número (21) 2253-1177”, lembrou o delegado. Ele comentou que a prisão de Pablo foi possível através da integração das polícias do Rio, São Paulo e Minas Gerais.

“Foi um trabalho sigiloso e integrado na busca pelo paradeiro deste foragido da Justiça”, afirmou, atribuindo o êxito na prisão de Pablo ao compartilhamento de informações entre os serviços de inteligência do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), da 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) de Paraty e da sua delegacia com órgãos policiais de São Paulo. “Agora temos um total de quatro elementos presos, sendo que um deles está foragido da Justiça, mas a qualquer momento iremos prendê-lo”, assegurou.

Evolução – Mingau foi atingido por um disparo quando, em companhia de um amigo, entrou na Praça do Ovo em sua caminhonete, no dia 2 de setembro – véspera de seu aniversário de 56 anos. O amigo dele não foi atingido. O local é dominado por traficantes de drogas. Para Marcello Russo, a velocidade da caminhonete pode ter assustado traficantes, daí ocorrendo os disparos. De acordo com a polícia, o veículo é de grande porte, cor escura e com película nos vidros, dificultando a visualização de quem está dirigindo.

O músico foi socorrido inicialmente no Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty. No dia seguinte, ele foi transferido para um hospital de São Paulo em um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Mingau, dono de uma pousada em Paraty, passou por duas cirurgias. Embora seu estado ainda inspire muitos cuidados, o paciente apresenta evolução. Na última sexta-feira (13), de acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, ele interagiu com parentes, piscando os olhos. Não há ainda previsão de alta para o músico.

Além do número fornecido pelo delegado, o Disque Denúncia pode ser contato através do número 0300-253-1177; WhatsApp (21) 2253-1177 (que conta com técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa) ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. (Fotos: Reprodução)