Família pede ajuda para localizar frentista desaparecido em Itatiaia

A família do frentista José Martins do Prado, de 58 anos, está pedindo ajuda para encontra-lo. Ele não é visto desde a tarde da última sexta-feira (13), quando saiu do posto de combustíveis onde trabalha, na Vila Flórida. Ele vestia uniforme do estabelecimento, com calça cinza e camisa verde e calçando botas.

Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser dada à Polícia Civil, em qualquer delegacia, ou à Polícia Militar (190). A família também divulgou um telefone para contato: (24) 99874-0885. (Foto: Arquivo pessoal)