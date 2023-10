PRF prende dirigente de clube de futebol armado na Serra das Araras

Um dirigente de um clube de futebol da Região dos Lagos, que não teve a identidade informada, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por desobediência e porte ilegal de arma de fogo, no início da noite de sábado, na Via Dutra, em Piraí, depois de ameaçar pessoas com uma pistola e tentar fugir de uma abordagem. O caso aconteceu na Serra das Araras.

Segundo a PRF, por volta das 18h30min, equipes do Núcleo de Operações com Cães abordavam veículos em Piraí, quando foram avisados por motoristas sobre um homem que havia ameaçado uma família em um posto de combustíveis. Ao avistarem o carro com as mesmas características informadas na denúncia, os policiais deram ordem de parada. O suspeito desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade, sendo alcançado cerca de um quilômetro depois.

O motorista informou para os policiais que estava armado e apresentou um certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Ele portava uma pistola calibre 9mm, com dois carregadores e 16 munições.

A arma estava ao lado do banco do motorista. O homem perguntou aos policiais se a abordagem seria por ele não ter pagado o abastecimento em um posto de combustíveis, mas disse não se recordar onde fica o estabelecimento. O teste do etilômetro indicou também consumo de álcool.

O dirigente, que atuou também em um grande clube de futebol carioca, acabou preso por desobediência e porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Piraí. (Foto: PRF)