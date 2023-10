As inscrições para o Vestibular Cederj 2024.1 seguem abertas até o dia 12 de novembro, pelo site https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-1/. Em Volta Redonda, são disponibilizadas 240 vagas, distribuídas em seis cursos de graduação na modalidade semipresencial, oferecidos gratuitamente por três universidades que fazem parte do Consórcio Cederj, coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90.

Candidatos que solicitaram Isenção de Taxa de Inscrição e/ou Cota devem aguardar o resultado no dia 27/10/2023 para realizar sua inscrição, assim como os alunos do Pré-Vestibular Social do CEDERJ.

Cursos oferecidos

Para a Universidade Federal Fluminense (UFF) são oferecidas 96 vagas, sendo 40 para Licenciatura em Matemática; 31 para o curso superior em Computação; e 25 oportunidades para a graduação em Administração Pública. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) disponibilizou um total de 104 vagas, divididas em: 54 para os interessados em cursar Licenciatura em Ciências Biológicas; e 50 vagas para o curso de Licenciatura em Física. E a Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) está com 40 vagas abertas para Licenciatura em Pedagogia.

O vestibular contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade. O edital completo do vestibular, o link para inscrições e outras informações estão disponíveis no site www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-1/.

O Polo Cederj Professor Darcy Ribeiro fica localizado na lateral do Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania, num espaço próprio, com secretaria, sala de direção, salas para tutorias presenciais, uma biblioteca e um auditório, construído e inaugurado pelo prefeito Antonio Francisco Neto.

Mais de 7 mil vagas no estado

Em todo o estado do Rio, são ofertadas 7.518 vagas em 17 cursos para o primeiro período letivo de 2024, todos em nível de graduação – na modalidade de educação a distância e em regime semipresencial, nos polos regionais do Cederj.

Os aprovados serão alunos matriculados em uma das sete instituições de ensino superior do Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).