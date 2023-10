Obras de grande porte para melhorar trânsito de Volta Redonda avançam

Construção de via no bairro Niterói e alça no Heitor Leite Franco, no Aterrado, entram na reta final da etapa de fundação

As obras do Plano de Mobilidade Urbana seguem avançando em Volta Redonda. Uma delas é o novo viaduto do bairro Niterói, próximo ao trevo em frente ao Batalhão da Polícia Militar. A construção do Viaduto Nossa Senhora do Amparo está na etapa de bate-estaca, com o quarto pilar já sendo executado; outros dois ainda estão para serem feitos. Já a construção da alça no Viaduto Heitor Leite Franco, que liga o Aterrado a outros bairros, teve três dos seis pilares que irão compor a estrutura finalizados. As obras fazem parte de um pacote de investimentos de cerca de R$ 136,1 milhões do Governo do Estado.

No Viaduto Nossa Senhora do Amparo, a expectativa é que até o fim desta semana a etapa de fundação seja concluída. Em seguida, os trabalhos seguirão com a colocação dos blocos de fundação nos seis pilares fixados. Depois de pronto, o viaduto vai facilitar o acesso ao bairro Niterói, além de melhorar a fluidez para quem deixa ou segue para o Retiro e Voldac. A construção vai aumentar a velocidade no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo.

A alça do Viaduto Heitor Leite Franco já teve três dos cinco apoios finalizados. Um dos pontos de sustentação que ainda precisam ser erguidos fica próximo da linha férrea e do próprio viaduto. Para dar continuidade, a Light, concessionária de energia elétrica, fará a remoção de um poste e a readequação da rede de energia no local.

A alça vai criar rota alternativa para que motoristas cortem o Aterrado sem passar pela Avenida 7 de Setembro. Atualmente, quem desce pelo viaduto – vindo da Colina em direção ao Aterrado – é obrigado a seguir para a Avenida 7 de Setembro. Isso resulta em um tráfego inevitável no “miolo” do Aterrado, o qual fica sobrecarregado nos horários de pico. Com a nova estrutura pronta, um novo corredor de veículos será direcionado até a Avenida do Canal, para quem segue pelo Viaduto Heitor Leite Franco no sentido do bairro Aterrado. Fotos: Divulgação