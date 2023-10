Serviço também realizou visitas aos assistidos, a instituições de acolhimento e a locais de atividades da Smel e da Smac

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda recebeu, em setembro, 32 novos atendimentos, sendo 22 mulheres e 10 homens que sofreram algum tipo de violência, com idades variando entre 60 e 99 anos, de 18 bairros da cidade. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Patrulha realizou também 40 visitas aos assistidos, a instituições de acolhimento e aos locais de atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac).

As supostas violências contra os idosos em setembro foram: violência física (4); abandono (3); abuso financeiro, negligência, violência psicológica e maus tratos (2 casos cada um); não identificado (8) e outros – injúria, furto, dano ao patrimônio, sobrecarga familiar (16). Além disso, foram feitas rondas a instituições que cuidam de idosos no município (24); visitas aos assistidos (16); contatos do Núcleo de Atendimento ao Idoso – NUAI (42) e registros de ocorrências feitos pela Patrulha do Idoso (2).

Sobre os novos casos: 12 tiverem origem espontânea; 9 vieram do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); 5 do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública); 4 foram através de denúncias feitas ao Nuai, na 93ª DP (Delegacia de Polícia); e 2 de outros. Depois do primeiro contato, os casos foram encaminhados à patrulha para que o acompanhamento tivesse início.

“O trabalho da Patrulha do Idoso é complementado, desde o mês de junho, com a distribuição do Estatuto do Idoso, que já beneficiou 3.724 idosos de 76 bairros da cidade e a meta é entregar a todos, para que conheçam os seus direitos. A próxima reunião será no dia 18, às 8h, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Três Poços. A denúncia é primordial para esse trabalho e pode ser feita pelos números 190, 153 e 197”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos de divulgação.