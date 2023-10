Prefeito Neto apresentou o projeto para alunos, pais e profissionais da Escola de Hipismo, que fica na Ilha São João, na tarde desta segunda-feira, 16

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, apresentou o projeto do novo Clube Hípico de Volta Redonda, que será construído na Ilha São João, em substituição à pista utilizada pela Escola Municipal de Hipismo. A pista coberta tem especificações adequadas para receber torneios nacionais e internacionais, com a estrutura de dois pavimentos projetada seguindo todas as normas de acessibilidade. Estavam no gabinete o presidente da Fundação Beatriz Gama (FBG), Vitor Hugo de Oliveira, que coordena a Escola Municipal de Hipismo; o deputado estadual Munir Neto; os vereadores Nilton Alves de Faria, o Neném, que solicitou a modernização do espaço ao prefeito Neto; e Paulinho AP; o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa; além de alunos, pais, profissionais da escolinha.

“É muito bom estar com todos vocês para dizer que o projeto solicitado pelo vereador Neném para a construção de uma área capaz de receber as competições de hipismo na Ilha São João vai sair do papel. A estrutura metálica e o projeto para o novo Clube Hípico de Volta Redonda já estão quase prontos e o processo de licitação para iniciar a obra deve acontecer em cerca de 30 dias. O investimento de cerca de R$ 7 milhões, certamente, trará retorno para o município, que estará apto para receber competições nacionais e internacionais”, falou o prefeito Neto, lembrando que o deputado Munir vai tentar uma parceria com o governo do estado para a execução do projeto.

A arquiteta Maria Teresa Homem da Costa, a “Teca”, é a responsável pelo projeto, que também envolve as arquitetas Polyana Carraro e Jadi Guimarães. Teca apresentou um vídeo mostrando a estrutura que conta com pista oficial de 90m por 45m. “A construção terá dois pavimentos. O primeiro com arquibancadas para 350 pessoas sentadas e o segundo com camarote. Os dois espaços contam com banheiros acessíveis e lanchonetes. Ainda está previsto local para arbitragem e mídia (imprensa)”, explicou Teca, afirmando que o local tornará Volta Redonda referência na modalidade.

O vereador Neném agradeceu ao prefeito Neto pelas melhorias na pista de hipismo da Ilha São João. “Esse era um sonho das pessoas que frequentam o local e são apaixonadas pelo hipismo. Além disso, vai ajudar o nosso time de atletas a trazer ainda mais medalhas para Volta Redonda”, disse Neném, que já tem Projeto de Lei para homenagear Edson Corrêa Pereira, o Edinho, morto em dezembro de 2020 e que sempre foi admirador do esporte e dos cavalos.

O depoimento do atleta da Escola Municipal de Hipismo, Enzo Miguel, de 10 anos, comprovou a ansiedade por trazer as competições para Volta Redonda. “Com essa nova pista, vamos conseguir trazer as pessoas para competir aqui, no lugar da gente ter que viajar?”, perguntou Enzo diretamente ao prefeito Neto e recebendo a resposta positiva. Enzo terminou em segundo lugar na categoria Preliminar, que contou com 103 concorrentes, na VII etapa do Ranking de Escolas da FEERJ (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro), disputada no município do Rio de Janeiro, no final de setembro deste ano.

Celeiro de talentos

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), foi reaberta em maio de 2021, após as atividades terem sido suspensas pela gestão passada. Criado em 2003 pelo prefeito Neto, o projeto já foi reconhecido e homenageado pela CBH (Confederação Brasileira de Hipismo) como a primeira escola pública de hipismo em atividade no Brasil, além de também ser um celeiro de talentos e reconhecida pelos resultados conquistados nas competições nacionais. Mais de 1.500 crianças já passaram pela EMHVR, que é tetracampeã brasileira na categoria do Concurso de Escolas de Equitação (CEE), e eneacampeã estadual no ranking por escolas.

Fotos: Divulgação