Intervenções do Fundo Comunitário do município (Furban-VR) buscam garantir a segurança de moradores e melhorar a infraestrutura da cidade, principalmente para o período chuvoso

A Prefeitura de Volta Redonda já concluiu 124 obras de contenção, de 2021 a 2023. Um investimento de mais de R$ 6,6 milhões, somente por meio do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR). Os serviços buscam garantir a segurança de moradores e melhorar a infraestrutura da cidade, principalmente para o período chuvoso – que vai de novembro ao fim de março.

As melhorias alcançaram majoritariamente os bairros periféricos, onde a topografia é mais acidentada. As obras consistem na construção de muros de contenção, estabilização de taludes, reparos em escadarias, pisos, canaletas para o escoamento pluvial, calçadas e meios-fios.

As obras já foram realizadas em diversos bairros, como: Açude I, Água Limpa, Belmonte, Belo Horizonte, Eldorado, Jardim Amália, Laranjal, Monte Castelo, Nova Primavera, Pinto da Serra, Ponte Alta, Retiro, Roma I, Santa Rita do Zarur, Santo Agostinho, São Geraldo, São João Batista, São Sebastião, Siderlândia, Vale Verde, Vila Americana, Vila Brasília. Este último como sendo uma das regiões que mais recebeu melhorias estruturais de contenção no período, somando cerca de R$ 1,3 milhão em investimentos.

Todas essas intervenções buscam dar tranquilidade e segurança a quem vive nas áreas mais afastadas do centro da cidade, beneficiando milhares de pessoas.

“Temos trabalhado muito para garantir a reconstrução de Volta Redonda. As obras estão sendo feitas e o mais importante: sendo entregues à população. Estamos realizando grandes obras na região central, mas em momento algum deixamos de investir nos bairros. Foram mais de R$ 6 milhões em investimentos somente com o Furban, o que mostra o nosso cuidado com todos os moradores de Volta Redonda”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos: Divulgação