Operação contra o tráfico de drogas é realizada em Barra do Piraí

A Polícia Militar está realizando, na manhã desta terça-feira (17), uma operação contra de tráfico de drogas, em Barra do Piraí. A operação está concentrada no Distrito da Califórnia e conta com agentes do 10º e 37º batalhões da Polícia Militar, respectivamente Barra do Piraí e Resende, policiais civis e guardas municipais e conta ainda com o apoio de um blindado.

A Polícia Militar esclareceu que a ação visa prender suspeitos de envolvimento com o crime e apreender armas, drogas e veículos, reduzindo os índices de violência na cidade e aumentando a sensação de segurança dos moradores.

Até o momento desta duplicação, a Polícia informou que três pessoas, com cerca de R$2.552 provenientes de jogo de bicho, foram levadas para a Delegacia.