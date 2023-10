PM prende foragido do sistema prisional em Porto Real

Policiais Militares, com apoio do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta terça-feira (17), na Rua Vinte e Nove, no bairro Freitas Soares, em Porto Real, um criminoso foragido da Justiça, de 24 anos.

Os agentes compareceram ao local da denúncia por determinação do Delegado de Resende, Michel Floroschk. O suspeito foi abordado no interior da residência e nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizarem a consulta, foi constatado um mandado de prisão em desfavor do homem, por estar evadido do sistema prisional pelo crime de homicídio.

Ele foi levado para a sede da Delegacia de Porto Real, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.