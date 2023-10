Suspeito de matar idoso em Barra Mansa é preso pela Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta terça-feira (17), no Distrito de Floriano, em Barra Mansa, por suspeita do assassinato de Manoel Francisco Vilela de Oliveira, de 74 anos.

A ação contou com policiais civis de Barra Mansa, coordenados pelo Delegado Rodolfo Atala, e policiais militares. O crime ocorreu no último dia 10, no bairro Vila Ursulino, quando o idoso foi morto a tiros em frente de sua casa, na Rua Professor Moarcyr Arthur Chiesse. Ele havia acabado de estacionar o carro diante do imóvel quando foi surpreendido.

Como há outros suspeitos de envolvimento no crime, a polícia não divulgou mais detalhes das investigações. A partir das investigações, foi pedida a prisão do suspeito, assim como mandados de busca e apreensão. No local onde ele foi localizado, também foi encontrado material do tráfico de drogas. (Foto: Polícia Civil)