Volta Redonda: prefeito Neto anuncia obras do novo Cras, no Eucaliptal

Espaço funcionará onde ficava a Residência Inclusiva; unidade será o 37º Centro de Referência de Assistência Social aberto na cidade

O prefeito Antonio Francisco Neto assinou, na tarde dessa segunda-feira (16), a ordem de serviço para o início das obras do novo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) no bairro Eucaliptal. Com este novo espaço, Volta Redonda contará com o 37º Cras no município. A assinatura da ordem de serviço ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a presença do deputado estadual Munir Neto, do vereador Nilton Alves de Faria (o Neném) e do representante da empresa responsável pela obra.

O Cras Eucaliptal funcionará onde ficava a Residência Inclusiva, que hoje atende pacientes no bairro Brasilândia. O local passará por reformas e a previsão é que as obras fiquem prontas em três meses após o início do serviço; um investimento de mais de R$ 300 mil.

“Gostaria de parabenizar o vereador Neném e o deputado Munir por terem lutado tanto para que nós pudéssemos estar aqui hoje assinando a ordem de serviço do Cras do Eucaliptal. A unidade vai homenagear Josiane Miranda da Cruz; parabéns pela iniciativa, Neném. A gente fica feliz, porque nós temos um carinho muito grande pelo bairro Eucaliptal, e, em breve, vamos estar entregando o novo Cras. Parabéns pela sua luta, Neném, Munir e ao bairro Eucaliptal por ter um grande representante na Câmara Municipal”, destacou o prefeito Neto.

O deputado Munir lembrou que esta era uma demanda solicitada pelo vereador Neném, quando ele ainda estava como secretário municipal de Ação Comunitária.

“Hoje é um dia de grande felicidade. Sabemos o quanto um equipamento de promoção à assistência social é importante. O Cras do Eucaliptal era o que a comunidade queria, era o que o vereador Neném queria e o que a secretária Carla Duarte definiu. Então estou muito contente por essa conquista da população do Eucaliptal. A assistência social de Volta Redonda está sendo reconstruída e hoje já é referência em todo o Brasil”, afirmou.

O vereador Neném celebrou a conquista do novo Cras, que, segundo ele, vai facilitar o acesso dos moradores a benefícios, programas e políticas públicas da cidade. No novo espaço, os cidadãos poderão também participar de atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, de acordo com a faixa etária.

“É um sonho que está se realizando e em breve será entregue à população do Eucaliptal. Uma obra significativa para o bairro e nada mais justo que homenagear Josiane Miranda da Cruz, uma pessoa que fez toda a diferença em nosso bairro, era luz, alegria e a esperança de dias melhores. Esta é mais uma grande conquista para o Eucaliptal e vamos seguir trabalhando, junto com o prefeito Neto, para melhorar cada vez mais o bairro”, disse Neném. Fotos: Divulgação