Uma idosa de 72 anos foi presa em flagrante pelo crime maus tratos a animal com resultado morte, na manhã desta quarta-feira (18) na casa onde reside, no bairro Ponte do Andrade, em Barra do Piraí. O delegado titular da unidade, Antonio Furtado, afirmou que na terça-feira (17), por volta das 16h, uma equipe da Superintendência de Bem-Estar Animal da prefeitura respondeu a um chamado da idosa, que solicitou atendimento para seu cachorro. Segundo a tutora, o animal apresentava ferimentos graves no rosto. Entretanto, ao chegar à residência, a equipe de resgate encontrou o cão desnutrido e desfigurado, apresentando miíase severa na cabeça, uma condição popularmente chamada de “bicheira”.

Furtado explicou que já na manhã desta quarta-feira (18), com o auxílio da Polícia Militar, a equipe retornou à propriedade da idosa e encaminhou o cão em estado grave para atendimento veterinário. O animal não resistiu e acabou morrendo enquanto recebia cuidados médicos. Além disso, ainda na casa da tutora, um segundo cão doente também foi atendido. Em seu depoimento à polícia, a idosa afirmou que o cão ferido teria sido atacado por capivaras, que frequentemente invadem seu quintal. Ela alegou que os cães são bem cuidados e que não havia notado ferimentos anteriores no animal.

Furtado destacou que, de acordo com a avaliação da veterinária, a hipótese de ataque de capivaras foi descartada. Ele ressaltou que um ferimento daquela gravidade requer um período considerável de negligência para chegar a tal estado. Além disso, um laudo técnico confirmou o estado de maus tratos sofrido pelo animal.

– A versão contada pela tutora não me convenceu. Disse que os ataques das capivaras que destruíram metade da face do cachorro começaram há quatro dias, mas a veterinária declarou que a lesão grave no animal tem no mínimo um mês. Com base nas evidências, decidi efetuar a prisão em flagrante. A indiciada será submetida à audiência de custódia amanhã, dia 19. Caso seja condenada, a pena pode ultrapassar 6 anos de prisão – concluiu o delegado.