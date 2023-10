Um incêndio em uma lanchonete no bairro Aterrado, em Volta Redonda, foi registrado na tarde desta quarta-feira (18). O estabelecimento é o Ponto da Esfiha e fica na Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, ao lado da praça da prefeitura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os agentes já controlaram as chamas. A Polícia Militar também está no local. No momento desta publicação, não havia informações sobre as causas do incêndio e nem sobre feridos.