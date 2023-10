A Guarda Municipal de Volta Redonda deteve na terça-feira (17) um motorista que publicou nas redes sociais vídeos realizando manobras perigosas com seu carro em uma via do bairro Aero Clube. Ele foi encontrado no bairro Santo Agostinho, onde reside, após trabalho de investigação e inteligência da corporação.

As manobras foram executadas no último dia 4 e a placa do veículo foi identificada após ele postar vídeos nas redes sociais. O carro, um Chevette, estava com diversas irregularidades, segundo a Secretaria de Ordem Pública, e foi recolhido ao Depósito Municipal.

O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa recebeu os vídeos e, e imediato, teve início o processo de investigação. O veículo foi identificado por umas das câmeras OCR (Optical Character Recognition) de leitura de placas veiculares e os agentes da GMVR ficaram esperando de forma estratégica, por cerca de 50 minutos, até que conseguiram abordar o veículo, que foi recolhido do Depósito.

Após a abordagem, feita no bairro Santo Agostinho, os agentes fizeram uma inspeção no veículo e flagraram irregularidades, cujas sanções estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB): conduzir veículo com lacre de identificação violado/falsificado; conduzir veículo com característica alterada; conduzir veículo com descarga livre; deixar o condutor de usar o cinto de segurança e conduzir veículo em mau estado de conservação.

“A Semop colocou como prioridade a responsabilização desse veículo que pratica manobras de forma criminosa, colocando em risco não só a vida dele, mas as de terceiros que transitam pela via. É inadmissível esse tipo de prática, que será alvo de busca sempre que ocorrer, até que seja retirado de circulação. Estão de parabéns os inspetores Botelho, Saimon e Mendes, além do GM Thiego, que conseguiram retirar das ruas um veículo que estava sendo usado de forma perigosa à sociedade”, enalteceu o secretário Luiz Henrique.