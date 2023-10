PM flagra trio com arma em Barra Mansa

Três suspeitos foram flagrados com arma e munições no fim da manhã desta quarta-feira (18) no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. Eles estavam no quarto de uma casa localizada na Rua Mário Augusto Alves.

Os agentes da Polícia Militar chegaram até os suspeitos após receberem informações de que um deles estava armado. A dona da residência abriu a porta para os policiais e os suspeitos foram localizados no cômodo. Um deles confessou ter uma pistola calibre 9 milímetros e disse que ela estava escondida debaixo do travesseiro.

A arma estava carregada com 10 munições. Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado. Todos possuem antecedentes criminais. (Foto: PM/Divulgação)