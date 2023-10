Televisão é furtada de escola em Valença

Uma televisão foi furtada da Escola Municipal Maria Ielpo Capobianco, no bairro Cambota, em Valença. A unidade de ensino fica na Rua João Esteves.

De acordo com a Polícia Militar, o arrombamento da grade de acesso a cozinha foi constatado pela merendeira do colégio ao chegar para trabalhar na manhã desta quarta-feira (18). A funcionária ligou para a diretora, que foi até a escola e viu que a televisão não estava mais no local. O caso foi registrado na delegacia da cidade. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso.