A prefeitura de Volta Redonda está promovendo uma verdadeira reconstrução da saúde. Desde 2021, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 34 unidades básicas de saúde foram modernizadas e reformadas. As obras incluem recuperação de telhados, nova pintura, substituição de portas, torneiras e toda a rede elétrica e hidráulica revisada, entre outras melhorias.

O investimento nas unidades da Atenção Primária à Saúde é uma estratégia adotada pelo governo municipal para garantir um atendimento de maior qualidade à população, além de melhores condições de trabalho aos profissionais, como explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

“O objetivo com essas obras é melhorar as condições de trabalho para as equipes e o acolhimento aos usuários. A gestão segue priorizando a assistência de qualidade e humanizada. O papel das unidades da Atenção Primária à Saúde é justamente conhecer a comunidade na qual estão inseridas e funcionarem como ‘sentinelas’ na vigilância da saúde dessa população”, disse a secretária.

“Quando a gente assumiu (o mandato), nossos hospitais estavam fechando as portas, faltavam leitos, sem falar nos salários atrasados. Hoje, nossa rede de saúde está sendo reconstruída, com as contas em dia, com os nossos hospitais de portas abertas e mais de 60 novos leitos. Estamos avançando muito na entrega das chamadas unidades intermediárias e na Atenção Básica. Estamos trabalhando muito para Volta Redonda voltar a ser uma referência no país”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Unidades concluídas e já entregues

Entre as unidades já entregues estão: UBSF Água Limpa (José Ribeiro de Souza Junior); UBSF Belmonte (Vereador Adão Pedro Alves); UBS 249 (Mercês Maria Portela); UBS Caieiras (Wilson Lemos Machado); UBSF Coqueiros (Francisco de Novaes); UBSF Conforto (Sebastião Rodrigues Ferreira); UBS Jardim Paraíba (Sebastião da Silveira Guimarães); UBSF Vila Americana (Rogério Leopoldo Toledo); UBSF Vila Rica/Três Poços (Vinícius Bobins S.Silva); UBSF Verde Vale (Lourival Ferreira Peixoto); UBSF Retiro II (Jader Boechat); UBS Rústico (José Gaspar Abreu Magalhães); UBSF São Geraldo (Maria Nilce Fagundes Costa); UBSF Santo Agostinho (Paula Hérica Rocha de Azevedo); UBSF Siderlândia (José Domingos Macedo); UBSF Santa Cruz (Guanahyro Ferreira Neto); UBSF São João (João Loureiro); UBS Monte Castelo (Maria do Carmo Oliveira Rios); UBSF Ponte Alta (Victor José Rostirolla César); UBSF Padre Josimo (Antônio Carlos Ferraro Araújo); UBSF Retiro I (Fabrício Costa Cury); UBSF Vila Americana (Rogério Leopoldo Toledo); UBS Candelária (Záfiro Fernandes Coelho); UBSF São Carlos (Satiro Vicente Pereira); UBSF Mariana Torres (Durseso José Ribeiro); UBSF Açude II (Jorge Furtado Vieira); UBSF Vila Rica/Tiradentes (Dr. Oswaldo Richieri); UBSF Vila Rica/Tiradentes; UBSF São Luiz (Francisco de Assis Manoel da Silveira); UBSF Nova Primavera (Irmã Terezinha de Castro); UBSF Vila Mury (Fernando Mário Netto); UBSF Vila Brasília (Maria Dias de Assis); UBSF Conforto (Sebastião Rodrigues Ferreira) e UBSF Santa Rita do Zarur (Marcília Cândida de Oliveira).