Avenida Nossa Senhora do Amparo começa a receber novo asfalto

Via já conta com nova iluminação de LED e calçada e será toda revitalizada. Asfaltamento também avançou no bairro Santo Agostinho

A Avenida Nossa Senhora do Amparo, em Volta Redonda, começou a receber o novo asfalto nesta semana. A obra é realizada pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado, e faz parte de um investimento de mais de R$ 30 milhões que vai levar asfalto a toda a cidade. A avenida já havia recebido nova rede de drenagem de água da chuva e outras melhorias, antes do novo asfaltamento.

As equipes responsáveis pela aplicação do asfalto na avenida iniciaram o serviço nas proximidades do trevo do bairro Voldac, no sentido Santa Cruz, em paralelo ao Córrego Santa Rita. No total, serão asfaltados os cerca de 2 mil metros da via, que já recebeu outras melhorias, como iluminação de LED e calçada.

“Era preciso concluir a nova drenagem pluvial antes. Em seguida fizemos toda a preparação do solo, foi feita a fresagem do trecho, e agora o asfalto começou a ser aplicado. Estamos conseguindo avançar mais com os trabalhos nos últimos dias”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Santo Agostinho

O novo asfalto também avançou no bairro Santo Agostinho. Após concluir o asfaltamento nas ruas Belém, Curitiba, Macapá, Jaime Martins, Manaus e Bartolomeu Bueno da Silva, as equipes estiveram nesta quinta-feira, dia 19, na Rua Washington.

Em seguida, os trabalhos seguirão pelas ruas Califórnia e Amador Bueno. Ainda receberão o novo asfalto as ruas: Barão de Mauá, Boa Vista, Caviana, Fernando de Noronha, Sargento Jaime Pantaleão, Maceió, Marajó, Natal, Porto Velho e Porto Alegre.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que o Santo Agostinho foi um dos primeiros bairros a receber o serviço, que já beneficiou também os moradores do Aterrado, Roma, Pinto da Serra, Vila Santa Cecília e alcançou trechos da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio.

“São melhorias em mais de 300 ruas e avenidas. Agradeço sempre ao Governo do Estado por parcerias como essa, que está gerando mais segurança e qualidade de vida para a população de Volta Redonda”, frisou o prefeito.

Fotos : Divulgação