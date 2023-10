Barra Mansa vai realizar Dia D da campanha Outubro Rosa

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, vai realizar neste sábado (21) o Dia D da campanha Outubro Rosa. Todas as unidades de saúde do município estarão abertas de 8h às 16h e serão realizadas diversas ações como: coleta de preventivo, solicitação de mamografia, realização de teste rápido, além de palestras educativas para os presentes.

Para realização do atendimento, as pacientes deverão levar carteira de identidade (RG) e cartão do SUS.

SERVIÇO:

Dia D da campanha Outubro Rosa

Local: Unidades de saúde de Barra Mansa

Data: 21/10 (sábado)

Horário: 08h às 16h