Inauguração será nesta sexta-feira (20), às 14h, com roda de conversa sobre cultura urbana, discotecagem, pintura de grafite, exposição ‘Arigó Parade’ e pista de skate; espaço fica na Rua 41-H, na Vila Santa Cecília

Volta Redonda vai ganhar mais um espaço público de cultura urbana, o Beco do Arigó. Realizado em parceria entre prefeitura e a Fundação CSN, o Beco do Arigó fica na Vila Santa Cecília, na Rua 41-H, entre a antiga agência dos Correios, o Instituto de Educação Professor Manoel Marinho e a Creche Municipal Ayrton Senna, e será aberto oficialmente nesta sexta-feira, 20, com diversas atividades culturais.

A partir das 14h, haverá roda de conversa com representantes da cultura urbana local e convidados, junto com discotecagem feita pela Roda Cultural de Volta Redonda. Em seguida, a pintura do Beco será finalizada por artistas e professores dos Ninhos do Arigó, que ensinam a arte do Graffiti. O espaço também vai receber a exposição ‘Arigó Parade’ e pista de skate.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, reforçou que essa parceria com a Fundação CSN permitiu que Volta Redonda ganhasse mais um espaço público de cultura.

“A iniciativa foi inspirada no Beco do Batman, na Vila Madalena, bairro da zona oeste de São Paulo, e será mais um local de ativações culturais urbanas no município. O Beco do Arigó se une aos projetos de ocupação dos espaços públicos pela arte da secretaria, assim como fizemos com a passarela do Viaduto Nossa Senhora das Graças; as pinturas do ‘Metalúrgico’ em prédio no Aterrado; e na Praça da Chaminé, em homenagem aos índios puris, no mesmo bairro; o muro do Clube Umuarama; e com a exposição ‘Arigó Parede’”, lembrou Anderson.

Ele explicou que o espaço para o Beco do Arigó foi escolhido pela localização. “A rua fica na Vila Santa Cecília, um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, mas não tem muito fluxo de trânsito, permitindo que seja fechada para eventos como feiras mix e de artesanato. A ideia é fomentar a economia criativa, o turismo e reforçar a cidade como capital da cultura urbana no interior do estado”, afirmou o secretário de Cultura.

Para a criação do Beco do Arigó, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) conseguiu a liberação para a pintura dos muros dos Correios, do colégio Manoel Marinho e da creche, e a Fundação CSN contratou os artistas. As pinturas também estão sob responsabilidade dos alunos dos Ninhos do Arigó, que aprendem o grafite na Biblioteca Municipal Raul de Leoni e no Centro Cultural da Fundação CSN.

‘Baile Black’ no Memorial Zumbi

Também em comemoração à abertura do Beco do Arigó, a partir de 19h, acontece o ‘Baile Black’, com Nelson Triunfo, e o show Megazord Preto, apresentado pelo rapper Thiago ElNiño, com a presença de Rincon Sapiência, Tássia Reis, Natache e Daiana Damião. A ação será no Memorial Zumbi, também na Vila Santa Cecília.

Foto: Divulgação