Família procura adolescente desaparecido em Angra dos Reis

A família de Jhuan dos Santos pediu a ajuda do Disque Denúncia para encontrá-lo. Jhuan, de 16 anos, é portador do Transtorno do Espectro do Autismo e está desaparecido desde quarta-feira (18), quando foi visto pela última vez, à noite, na Rua 3 de Maio, no bairro Mambucaba, em Angra dos Reis. Ele estava vestindo uma camisa roxa e bermuda jeans.

Os canais para contato com o Disque Denúncia são 0300 253 1177, pelo WhatsApp (21) 99973-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. (Foto: Arquivo pessoal)