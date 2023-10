Festa de Rialto promete agitar o público no fim deste mês

A Festa de Rialto vem aí com grandes atrações e diversão para o público. Ela vai acontecer entre os dias 27 e 29 de outubro, no distrito, e faz parte do circuito de aniversário de 191 anos do município.

A festa é organizada pela RID Eventos e conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura e os patrocínios da empresa Light e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A entrada será franca e haverá barracas típicas, parque de diversão e DJ nos intervalos.

Confira a programação completa:

*Sexta-feira 27/10: Brabos do Forró + Empolgasamba – a partir das 18h

*Sábado 28/10: Netinho de Paula + Kimaneiro – a partir das 18h

*Domingo 29/10: Sexy Love + Opsamba – a partir das 18h

*DJ Flavinhos nos intervalos

Foto: Redes Sociais