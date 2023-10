Homem é assassinado dentro de lava à jato no bairro Santo Agostinho

Um homem ainda não identificado foi assassinado com vários tiros, na tarde desta quinta-feira (19), em um lava à jato onde trabalhava, na Rua Novo México, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo informações, ele seria morador do bairro Ilha Parque.

Uma câmera de segurança do local filmou o início da ação, mas não mostra o assassinato, que ocorreu dentro de um quartinho no interior do estabelecimento. A gravação está em poder da polícia e mostra quando dois homens armados perseguem a vítima, que corre para dentro do lava à jato. Foram feitos ao menos 15 disparos. Havia outras pessoas no local e uma mulher se desespera ao ouvir os tiros.