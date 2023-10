O idoso de 67 anos que teve o corpo queimado enquanto dormia na madrugada desta quinta-feira (19), em Paraíba do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, cidade vizinha.

De acordo com a Polícia Militar, o caso será investigado como homicídio, já que existe a suspeita de que a casa do homem tenha sido propositalmente incendiada. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e socorreu o idoso inicialmente para o Hospital Nossa Senhora da Piedade. Depois, ele foi transferido na unidade médica.

Ainda consciente, a vítima chegou a relatar aos agentes que durante a manhã de quarta-feira (18) havia sido ameaçada de morte por duas pessoas. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. Duas testemunhas prestaram depoimento na unidade policial.