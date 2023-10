Operação da PM prende 4 suspeitos e apreende drogas em Resende

A Polícia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) mais uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Resende. A operação ocorre nos bairros Mutirão, Jardim Alegria, Jardim Beira Rio, Surubi, Vicentina, Paraíso, Cabral e Baixada da Olaria.

Até o momento foram presos quatro suspeitos de tráfico de drogas no bairro Baixada da Olaria com apreensão de uma bolsa com drogas ainda não contabilizadas e dinheiro.

Além do tráfico, a PM busca combater outros tipos de crime, como porte de arma e uso de veículos em situação irregular usados na prática de delitos. A operação, com o uso de um veículo blindado, conta tabém com apoio de agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel, além da Guarda Municipal.

Nos últimos meses, a PM, por determinação do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), está realizando na região seguidas operações nas cidades onde estão sediados sob sua coordenação. (Fotos: Polícia Militar)