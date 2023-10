Encontros servirão também para tirar dúvidas sobre a obtenção gratuita de medicamentos, tratamentos, benefícios ou outras medidas necessárias à defesa da saúde

Dando continuidade à série de palestras realizadas através do projeto ‘Advogado Social’, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda – com o objetivo de levar conhecimento jurídico à população –, o tema abordado durante esse mês é alusivo ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero.

A primeira ação aconteceu nesta quinta-feira (19), às 10h, no Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), onde foi realizada uma roda de conversa com orientações jurídicas e benefícios sociais da mulher. Durante o encontro, a coordenadora do “Advogado Social”, a advogada Adriele Gama, abordou assuntos e promoveu orientações sobre garantias e direitos sobre a prevenção e diagnóstico, prazo para início do tratamento, reconstrução da mama, entre outros.

“Não poderíamos deixar de falar sobre os direitos das pessoas que têm câncer. Dessa vez estamos fazendo uma busca ativa para levar para outros locais, além dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), as informações sobre os seus direitos e garantias, além de divulgar o trabalho que o ‘Advogado Social’ desempenha”, disse a coordenadora.

Distribuição de panfletos e laços rosas

Na próxima semana o encontro será realizado no Hospital Hinja, no bairro Jardim Amália, que é polo de tratamento da doença pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Volta Redonda. Durante todo o mês serão distribuídos também panfletos informativos nos Cras, unidades básicas de saúde e hospitais de Volta Redonda.

Além das orientações, serão distribuídos laços rosas (símbolo da campanha). Todas as atividades visam compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, que esteve presente ao encontro, destacou a importância de promover ações como essa. “Queremos estar mais perto da população e, para isso, estamos buscando formas e locais onde podemos mostrar o trabalho que desenvolvemos em Volta Redonda. É extremamente importante que essas mulheres conheçam os seus direitos e que saibam que, através do ‘Advogado Social’, podemos encontrar as soluções para as suas questões”, disse a secretária.

O projeto irá informar, motivar e mobilizar para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, esclarecendo dúvidas dos usuários, orientando sobre os direitos e benefícios aos portadores de câncer, como, por exemplo, quitação do financiamento da casa própria, aposentadoria por invalidez, isenção de imposto de renda, entre outros. Fotos: Divulgação