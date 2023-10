Polícia Militar prende suspeito com drogas no bairro Monte Cristo

A Polícia Militar prendeu no final da tarde de quarta-feira(18), um suspeito de tráfico de drogas, de 32 anos, na Rua Pedro Flores, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa.

Os agentes foram averiguar denúncia sobre um homem, com tornozeleira eletrônica, que estaria vendendo entorpecentes no local. Na abordagem, os policiais apreenderam com o suspeito 16 pinos de pó branco, 1 trouxinha de maconha e 25 reais em espécie.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.