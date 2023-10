Acidente deixa 2 feridos na BR-393, em Sapucaia

Um acidente na quinta-feira (19), no km 118 da BR-393 (Lúcio Meira), em Sapucaia, deixou duas pessoas feridas. No km 118 da rodovia, no distrito de Jamapará, um caminhão bateu na traseira de outro e acabou sendo atingido na traseira por uma ambulância da prefeitura de Sapucaia.

Os primeiros socorros às vítimas foram prestados por policiais militares, que arrancaram a porta da ambulância para retirar o motorista e tiraram os passageiros pela porta lateral. Houve um princípio de incêndio na ambulância, que foi contido por outra pessoa que passava pelo local, com o uso de um extintor de incêndio.

O motorista e o ajudante do caminhão que bateu também ficaram presos na cabine do veículo e foram auxiliados pelos policiais e por trabalhadores da Usina Hidrelétrica de Simplício, que usaram suas próprias ferramentas até a chegada de uma equipe da concessionária da rodovia.

Eles foram levados ao Hospital São Salvador, na cidade vizinha de Além Paraíba (MG). O estado deles não foi informado. Os dois são de Pirapetinga, cidade perto de Além Paraíba. O motorista quebrou uma costela e teve duas fraturas em uma perna. O ajudante não teve ferimentos graves. (Foto: Redes sociais)