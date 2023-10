Barra Mansa: troca de tiros termina com suspeito preso

Uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares, no final da tarde desta sexta-feira (20), assustou moradores do bairro Siderlândia, em Barra Mansa. O confronto ocorreu na Rua Suinã e terminou com um suspeito preso. Ele estava armado com uma pistola com seis munições. A arma foi apreendida.

A Polícia Militar foi mobilizada a partir da informação de que uma mulher estaria sendo mantida refém na localidade – o que não foi confirmado até o momento desta publicação –, onde traficantes preparavam entorpecentes para a venda.

Os policiais relataram que foram atacados a tiros por três homens. Dois estavam armados de pistola e, o outro, de fuzil. Os agentes pediram reforços. Oito viaturas foram deslocadas para o bairro.

Além da arma, os agentes apreenderam dois rádios de comunicação com carregador e baterias. O celular do suspeito também foi apreendido.

Ele foi apresentado na delegacia de polícia. Os outros não foram encontrados. (Foto: Redes sociais)