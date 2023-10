Um casal registrou na delegacia de Volta Redonda um furto ao apartamento em que reside na Avenida das Magnólias, no bairro Vila Mury. O crime ocorreu na noite de terça-feira (17), mas somente nesta sexta-feira (20) que chegou ao conhecimento do jornal.

Ninguém estava no imóvel no momento em que o apartamento foi invadido, entre 20h e 20h40min. O prejuízo sofrido pelo homem e pela mulher foi de R$ 2,2 mil. O ladrão levou um cofre de plástico contendo R$ 400, um óculos de grau de R$ 400, uma mala contendo roupas (R$ 500), um celular (R$ 699), um carregador (R$ 150) e uma luminária (50).

Não havia sinais de arrombamento no imóvel. As vítimas acreditam que o bandido entrou no local pelo segundo andar, pelo muro. Qualquer informação que ajude as autoridades a chegarem até o autor do furto pode ser passada ao 190 da Polícia Militar.