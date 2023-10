Uma imagem vale mais do que mil palavras, ainda mais para as mães que tiveram a oportunidade de conhecer, pela primeira vez, o rostinho do seu bebê. A manhã desta sexta-feira (20) foi muito especial na Policlínica da Mulher de Volta Redonda Dr. Júlio Pereira Gomes, que iniciou o atendimento para a ultrassonografia 4D. O aparelho moderno e de última geração permite reproduzir a imagem tridimensional do bebê, sendo inédito no SUS (Sistema Único de Saúde).

“Hoje é um dia especial para a minha família. Conhecemos o sexo e o rostinho do meu bebê, através da ultrassonografia em 4D. Aqui temos um tratamento de primeira, como qualquer gestante que faz seu pré-natal em uma clínica particular. Não poderia pagar, por exemplo, por esse exame de hoje. Só tenho a agradecer à prefeitura por cuidar tão bem da gente”, disse a futura mamãe, Ariane Cristina da Costa, 22 anos, moradora do bairro Niterói, ao ser atendida na Policlínica da Mulher, localizada no bairro Aterrado.

Vanessa Aparecida Trindade, 25 anos, moradora do Roma II, grávida de 35 semanas, também é acompanhada pela Policlínica da Mulher. Ela conta que, por problemas de depressão, está fazendo todo o seu pré-natal na unidade.

“É muito mais fácil quando tudo fica concentrado no mesmo lugar. Hoje, por exemplo, tenho marcado ultrassom e obstetra e não vou precisar me deslocar para vários locais diferentes. Além disso, fui surpreendida ao saber que iria fazer a ultrassonografia 4D. Fiquei muito feliz em saber que vou ver o rostinho da minha Flora”, disse Vanessa.

Maria das Graças Ferreira, 69 anos, moradora do Santo Agostinho, faz tratamento com mastologista. “Está tudo muito lindo e organizado. E isso influencia no nosso tratamento, pois ficamos mais animadas. Além disso, aqui temos uma equipe muito dedicada, que nos transmite muita segurança”, disse a comerciante.

Espaço atende também pacientes de risco

Ana Beatriz da Silva de Sá, 21 anos, moradora do bairro Voldac, está em uma gravidez de risco e todo o seu acompanhamento também é realizado na Policlínica da Mulher.

“Estou com seis meses de gravidez e hoje vim fazer uma ultrassonografia morfológica. Além do ambiente totalmente reformado, estou feliz em saber que todos os meus atendimentos e exames estão concentrados nesse espaço lindo. Estou me sentindo muito feliz em estar sendo atendida aqui, com rapidez e conforto. Pesquisei o valor desse exame na rede particular e seria inviável fazer agora. Mas hoje vou fazer de graça”, comemorou Ana Beatriz.

As pacientes do pré-natal de alto risco estão recebendo todo o suporte necessário que a gestante necessita, com médicos endocrinologista, cardiologista, nutricionista, assistente social e enfermeiro, além de ginecologistas responsáveis pelo atendimento ao climatério, doenças metabólicas para mulheres de Volta Redonda. Tudo isso em um espaço acolhedor e com tecnologia avançada.

A coordenadora médica da Policlínica da Mulher, Juliana Monteiro, destaca que a unidade recebeu três colposcópios de última geração, que servem para fazer diagnóstico de lesão pré-neuplásicas e neuplásicas de colo do útero. São três salas equipadas com os colposcópios, que é um tipo de microscópio que permite ao médico analisar o colo do útero, vagina e vulva da mulher de forma ampliada e detalhada.

“A paciente pode acompanhar o exame e isso é muito importante, pois traz humanização ao atendimento. Por ser um local onde elas não conseguem ver, chegam aqui ansiosas e não entendem o que está acontecendo de fato. Então, com essa tecnologia, ela pode acompanhar o exame por meio de um monitor de televisão”, explicou Juliana.