A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), entregou na noite dessa quinta-feira, 19, a revitalização da Praça Silvio Augusto Ribeiro (Silvinho Pintor), no bairro Limoeiro. Os vizinhos comemoraram a reforma da área de lazer e convivência e destacaram a homenagem feita ao amigo.

“Silvinho morreu há cerca de nove anos e ainda faz muita falta aqui no bairro, ele era uma pessoa especial”, disse Marília Nunes dos Santos. “A alegria dele contagiava a todos e ele estava sempre lutando para melhorar o nosso bairro”, lembrou Helena Santana. As duas moram no Limoeiro há mais de 50 anos.

Beatriz Brant Gonçalves, de 24 anos, nasceu no bairro e também conheceu Silvinho Pintor. “Fiquei muito triste quando ele faleceu, mas ver essa praça toda revitalizada, muito bonita, conforta o coração da gente, sabendo que ele está eternizado aqui”, falou.

O vereador Jorginho Fuede, autor da lei municipal que dá o nome “Silvinho Pintor” à praça, também prestigiou a reinauguração. “Fizemos um pedido à prefeitura e agradeço muito à Poliana (Moreira – secretária municipal de Infraestrutura) e sua equipe pelo belo trabalho. Ficou tudo perfeito para os moradores se reunirem e também um local à altura do homenageado”, afirmou Jorginho, lembrando que nasceu e foi criado no Limoeiro. “Aqui ainda estão grandes amigos de infância”, destacou.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, agradeceu à sua equipe e também aos moradores pela receptividade com os funcionários da SMI. “É muito bom trabalhar e ter o reconhecimento da população sobre a importância da recuperação de um espaço público para receber a comunidade”, disse, ressaltando que as equipes da SMI estão em toda Volta Redonda, de um extremo ao outro, com o objetivo de entregar todas as 358 praças do município reformadas até o fim de 2024.

O prefeito Antonio Francisco Neto também destacou o trabalho incansável da equipe da SMI que atua em várias frentes na reconstrução e na manutenção da cidade. “Eles também são responsáveis pela iluminação pública, que está sendo substituída por lâmpadas de LED, e pelo recapeamento asfáltico nas ruas do município”.

Melhorias na Praça Silvio Augusto Ribeiro

A revitalização geral na área de lazer e convivência incluiu instalação de brinquedos no parquinho infantil, restauração nos bancos e mesa e pintura artística no piso. O local ainda recebeu tratamento paisagístico e colocação de papeleira. No entorno da praça, o meio-fio foi reformado e pintado.

O presidente da Associação de Moradores do Limoeiro e Vila Mury, Ramon Adão, agradeceu à Poliana pelo trabalho, e ao prefeito Neto e ao deputado Munir Neto pelo trabalho incansável na reconstrução da cidade.

“A cidade mudou desde que Neto reassumiu a prefeitura. Aqui no Limoeiro e Vila Mury sabemos que podemos contar com o Poder Público. E essa praça agora condiz com a importância do homenageado”, disse Ramon.