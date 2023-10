Morto a tiros em VR teve irmão assassinado mês passado

Maxlei Júnior Ferreira, o “Keké”, de 29 anos, morto a tiros na tarde da quinta-feira (19) no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, teve o irmão VR também assassinado há pouco mais de um mês. Elielton Ferreira da Silva foi baleado na Avenida Beira Rio, no bairro Ilha Parque, no dia 5 de setembro.

Maxlei trabalhava em um lava à jato na Rua Novo México, no Santo Agostinho. A polícia apurou que os dois criminosos que o assassinaram chegaram em uma moto preta, fugindo depois de efetuarem ao menos 15 disparos contra a vítima. Uma câmera do estabelecimento gravou a chegada dos assassinos, mas não a vítima sendo atingida, pois Maxlei correu para o interior de um quartinho.

Até agora, não há suspeitos identificados. A hipótese de que os assassinos são os mesmos nos dois casos está sendo investigada.