Novo show dos Juremeiros na AAPVR terá Espaço Kids

“Os Juremeiros têm público de todas as idades e, no próximo show, na Associação dos Aposentados, os que têm filhos pequenos também poderão curtir o samba apresentado pelo grupo, porque haverá um Espaço Kids para a gurizada brincar.” A afirmação é do diretor de Cultura, Esporte e Turismo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Artur Gomes de Lima, e foi feita ao anunciar o novo show do grupo Juremeiros no salão principal da entidade, no dia 17 de dezembro, com início às 15 horas. O primeiro, realizado no último domingo de setembro, foi considerado um sucesso, apesar da chuva que caiu à tarde toda.

Para o próximo show do grupo, intitulado 1ª Edição do Samba na AAP com Juremeiros, já estão sendo vendidos ingresssos, a R$ 20,00, não associados e R$ 10,00, para os associados, tanto na sede da Associação, na Rua 35, em frente a Praça Pandiá Calógeras, na Vila Santa Cecília, quanto no Centro Integrado de Saúde e Assistência, na Rua 535, ao lado da Justiça do Trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2102-1943; venda online, pelo WhatsApp (24) 981415150.