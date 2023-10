Postinhos abrem neste sábado para atendimento à mulher em VR

Todas as unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) de Volta Redonda abrirão neste sábado (21) das 8h às 17h para mais uma edição do “Dia D” em atendimento à mulher. A iniciativa da campanha municipal “Primavera Rosa”, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), visa intensificar a oferta de exame preventivo e encaminhamento para mamografia. Para ter acesso aos serviços, não é necessário agendamento.

As mulheres também vão receber orientações sobre o câncer do colo do útero e de mama. A coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda, Vanessa Huguenin, citou que o exame preventivo é indicado para mulheres de 25 a 64 anos; e a mamografia, para mulheres a partir de 40 anos. “Todas as unidades básicas estarão abertas neste sábado para acolher as mulheres. É importante esclarecer que todas que já tenham iniciado a atividade sexual podem procurar atendimento para avaliação ginecológica. As gestantes também podem acessar os serviços oferecidos, sem nenhum risco ao bebê”, disse a coordenadora.

Consultas com mastologista

Atrelada às ações da “Primavera Rosa”, a Policlínica da Mulher de Volta Redonda Dr. Júlio Pereira Gomes inicia também neste sábado (21) um mutirão para consultas com mastologista. As mulheres que já estão aguardando para serem atendidas pela especialidade estão sendo convocadas por telefone.

A Policlínica da Mulher dará continuidade ao mutirão nos dias 28 e 30 de outubro. As pacientes convocadas que não puderem comparecer devem avisar com antecedência a desistência, pelo telefone: (24) 3339-9508.