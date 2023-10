Guarda Ambiental de Barra Mansa recebe nova viatura

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) recebeu nesta sexta-feira, dia 20, uma nova viatura que foi passada à Guarda Municipal Ambiental (GMA) para auxiliar no trabalho dos agentes.

A entrega foi realizada na Fazenda da Posse e teve a presença do prefeito Rodrigo Drable, do secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, do subsecretário da Pasta, Cláudio Cruz, o Baianinho, do gerente de fiscalização, Felipe Rodrigues, além de agentes da Guarda Ambiental. O secretário Vinícius Azevedo relatou sobre a importância da aquisição. “Esse novo veículo vai apoiar a Guarda nos seus trabalhos de fiscalização, isso é muito importante porque aumenta nosso efetivo. Estamos ajustando nossa escala para poder ter duas equipes disponíveis. A chegada da viatura é positiva também por permitir avançar nos processos de fiscalização de pós e licença e nas infrações cometidas no município”, detalhou.

O gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Felipe Rodrigues, destacou os benefícios do novo veículo. “Com uma nova viatura vai ser possível deslocar duas equipes para as ruas e efetuar as fiscalizações ambientais. Nossas equipes já possuem uma alta demanda de serviço e com duas equipes vai permitir um amplo atendimento e otimização do tempo”, comentou.

A GMA contava até então com uma viatura para atender denúncias como maus tratos a animais, terraplanagem sem as devidas autorizações, entre outras. (Foto: Felipe Vieira)