Menores são apreendidos com armas e drogas em Barra do Piraí

Três adolescentes foram apreendidos na tarde deste sábado (21), com armas, munições e drogas, em Barra do Piraí. As apreensões foram feitas pela Polícia Militar na Rua 10 do bairro São Francisco, no distrito da Califórnia, que fica no limite da cidade com Volta Redonda.

Os agentes apreenderam dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 32 e uma pistola também de calibre 32 e 17 munições calibres 38 e 32, além de 40 pinos com cocaína, 17 trouxinhas de maconha e R$ 55 em espécie.

Um dos menores apreendidos tem apenas 14 anos. Os outros dois são gêmeos de 17 anos. (Foto: Polícia Militar)