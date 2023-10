Pacientes de mutirões em VR destacam melhorias na qualidade de vida

Os mutirões de cirurgias eletivas promovidos pela prefeitura no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, vêm transformando a vida de muitas pessoas. De novembro de 2021 a setembro deste ano, 827 procedimentos foram realizados na unidade de saúde, garantindo maior qualidade de vida a quem sofria com limitações e dores. A ação teve como objetivo zerar a fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde).

Elizabeth Zeni de Lima Silva, de 61 anos, é moradora do bairro Água Limpa e foi uma das beneficiadas com uma cirurgia de artroplastia total de quadril, em outubro do ano passado. Hoje, um ano depois, a vida é muito melhor, segundo ela.

“Fui internada no HSJB com muita dor e 20 dias depois já estava sendo operada. Daí para cá tudo mudou. Eu não conseguia nem andar antes da cirurgia e agora tenho uma vida normal. Consigo fazer as tarefas de casa, que eram realizadas pelo meu marido devido a dor insuportável que eu sentia. Renasci depois da cirurgia. Nunca imaginei que seria tão bem acolhida e que a equipe do hospital iria me tratar tão bem”, contou Elizabeth.

Carlos Alberto Guedes, de 65 anos, morador do bairro Nossa Senhora das Graças, também passou por cirurgia e foi só elogios a equipe médica e ao atendimento no HSJB.

“Em janeiro deste ano fiz a cirurgia de artroplastia total de joelho e me surpreendi com o resultado. A equipe de enfermagem e o médico que me operou foram espetaculares. Todos competentes e atenciosos e isso conta muito, pois ficamos apreensivos por conta do procedimento que seremos submetidos. Fiz a cirurgia no joelho esquerdo e estou no pré-operatório para fazer do direito. Minha vida tem mudado, e para melhor. Minha qualidade de vida era horrível, pois não conseguia nem ficar em pé. Hoje tenho sustentabilidade e agilidade. E vai melhorar ainda mais depois da próxima cirurgia”, disse Carlos Alberto.

O morador do bairro Conforto, Walter Leite, de 67 anos, sofreu um acidente e teve que passar por uma cirurgia no mês passado. Ele afirmou que no Hospital São João Batista recebeu o melhor tratamento da vida dele.

“Tive o melhor tratamento da minha vida. Me senti seguro, bem cuidado por uma equipe extremamente atenciosa. Não esperava outra coisa, pois tudo que o prefeito Neto faz é com excelência”, elogiou Walter.

Preparação para os mutirões

O ortopedista e diretor-médico do HSJB, Flávio Reis, explicou que para atender a toda demanda foi montada uma equipe com médicos e anestesistas de plantão, já que a maioria dessas cirurgias eram feitas aos sábados, para não comprometer o centro cirúrgico nos dias de semana.

“Para agilizar as cirurgias e reduzir a fila de espera pelo SUS, resolvemos fazer os mutirões. Para isso, nos preparamos para realizar os exames pré-operatórios, riscos cirúrgicos e até questões administrativas como a licitação para a compra de próteses (de joelhos e quadril). O resultado está aí e só temos a comemorar”, celebrou o médico.

Os mutirões promovidos pela Prefeitura de Volta Redonda para zerar a fila, e atender aqueles que precisam de atendimento na rede municipal de Saúde, começaram a ser realizados em novembro de 2021. Nesses dois meses de 2021 (novembro e dezembro) foram feitas 30 cirurgias urológicas. No ano seguinte, no período de março a dezembro de 2022, a unidade realizou 329 cirurgias; e, em 2023, a unidade hospitalar já realizou, até o mês de setembro, 468 cirurgias.

HSJB é referência no interior do estado

O Hospital São João Batista é referência no interior do estado em traumato-ortopedia, neurocirurgias e procedimentos urológicos e de tórax. Além de contar com profissionais competentes e experientes, nos últimos meses, a prefeitura investiu em equipamentos para garantir cirurgias menos invasivas e uma reabilitação mais rápida. Entre os aparelhos estão bisturis elétricos, ultrassom portátil para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), microcâmera para videoartroscopia e guincho transferidor – para garantir maior segurança no transporte de pacientes. O hospital também recebeu melhorias nas acomodações como novos leitos de enfermaria, novas poltronas e TVs.

O diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria, lembrou que o hospital voltou a ser uma referência no estado e quase fechou as portas. “Além do aumento no número de cirurgias e dos investimentos, o HSJB será ampliado. A obra, que já está em andamento, vai ocupar o estacionamento dos funcionários. O projeto prevê melhorias no prédio existente e a transformação da unidade em um hospital cirúrgico. Será uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento, com 70 vagas. Estamos avançando a passos largos na saúde de Volta Redonda”, afirmou Faria, lembrando que o investimento ocorre por meio da parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, que liberou mais de R$ 31 milhões para as melhorias.