PRF prende na Dutra, em Piraí, suspeitos de estelionato

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na sexta-feira (20), na Via Dutra, em Piraí, dois homens suspeitos de estelionato – ambos com antecedentes criminais. Eles foram abordados do posto da PRF no km 233, depois de os agentes terem sido alertados sobre um golpe do cartão de crédito aplicado na compra de duas bicicletas, no valor de R$ 3,1 mil, em uma loja em Resende.

A dupla – de 24 e 32 anos – estava em um Fiat Siena com placa do Rio de Janeiro. Com eles foi encontrado um cartão de crédito em nome de uma terceira pessoa, que eles não souberam explicar quem seria.

Os policiais consultaram os dados dos suspeitos, sendo constatado que ambos têm passagens na polícia por formação de quadrilha, receptação, roubo e uso de documento falso. Eles foram levados à delegacia de Resende, onde tiveram a prisão em flagrante confirmada. (Foto: PRF)