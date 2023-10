VR: vídeo mostra assaltos a mototaxista e motoboy no Barreira Cravo

Câmeras de monitoramento de residências no bairro Barreira Cravo, em Volta Redonda, flagraram um ladrão armado assaltando um mototaxista e um motoboy na noite de sexta-feira (20). Os assaltos ocorreram na divisória da Rua Nicanor Teixeira de Carvalho com a Rua Treze, na praça de uma quadra de futsal, em um período de menos de dois minutos.

No primeiro assalto, ocorrido às 20h21min e 22 segundos, o ladrão aborda o mototaxista parado na Rua Treze, provavelmente a espera de um passageiro. A vítima chega a entregar um capacete para o bandido, mas corre em direção às margens do Rio Paraíba do Sul. Ela entra no matagal, é perseguida pelo criminoso, mas some das imagens. Em seguida, o bandido retorna para a moto estacionada, porém não consegue dar partida e desiste do crime.

Momentos depois, o criminoso observa um motoboy trafegando em sua direção e o aborda, anunciando o roubo. Ele aponta a arma na direção da vítima, que desembarca do veículo. No momento desta publicação, não havia informações sobre o desfecho do caso. Veja o vídeo abaixo.