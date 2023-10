Foi inaugurado nessa sexta-feira (20) o “Beco do Arigó”, na Rua 41-H, na Vila Santa Cecília, região central do município. A iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Fundação CSN, é dedicada à arte urbana com painéis de graffitis pintados por artistas visuais da região. A ideia foi inspirada no Beco do Batman, na Vila Madalena, bairro da zona oeste de São Paulo. O local também vai abrigar atividades culturais.

Durante a inauguração, o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, explicou sobre a escolha do nome “Beco do Arigó”, uma homenagem aos primeiros trabalhadores da siderurgia em Volta Redonda.

“O nome ‘Arigó’ ganhou contornos mais lúdicos e passou a ser relacionado com as aves de arribação, que são pássaros que migram para outros territórios em busca de sobrevivência. Desta forma, os artistas fizeram uma relação direta do pássaro com os trabalhadores que vieram para a construção da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), na década de 40, e participaram da construção de Volta Redonda”, explicou Anderson.

Na visão do artista Helder Oliveira, que também é gerente de Articulação da Fundação CSN, o município ganhou um espaço totalmente colorido, valorizando a arte. “É um espaço bonito e vibrante que todos devem conhecer para tirar fotos e apreciar a arte, que é uma transformação concreta na sociedade. É uma honra ter participado desta parceria com a secretaria de Cultura de Volta Redonda que abriu novos horizontes para a descentralização da arte urbana, que está ocupando os espaços públicos”, disse.

Para o artista visual e designer gráfico, Guilherme Kozlowski, que fez um dos graffitis no “Beco do Arigó”, a experiência foi além de expressão de sua arte. “Também foi uma oportunidade inovadora, onde pude conhecer artistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, tendo um elo para trocar experiências. Os artistas da região que estão começando também ficaram satisfeitos com a iniciativa e tiveram mais uma inspiração para continuar no caminho do graffiti”, comentou.

Também participaram do lançamento do “Beco do Arigó”, o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré; a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela; o presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira; e a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez.