Dupla é presa e 6,3 mil pinos de cocaína são apreendidos em Três Rios

Dois homens – de um de 65 e outro de 28 anos – foram presos na noite do sábado (21), em Três Rios, durante uma ação da Polícia Militar que resultou na apreensão de 6.363 pinos de cocaína. Os automóveis dos suspeitos também foram apreendidos.

A ação foi no bairro Triângulo, depois que o Serviço Reservado do 38º BPM (Batalhão de Polícia Militar) apurou informações sobre a entrega de um carga de drogas que seria feita no fim da tarde no bairro. Eles abordaram primeiro o idoso, que confessou ter deixado uma grande quantidade de entorpecentes em uma casa, indicando a localização. Ao chegarem ao segundo suspeito, ele tentou fugir no carro, mas estava cercado. Os dois foram indiciados na delegacia por tráfico de drogas. (Foto: Polícia Militar)