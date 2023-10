Um acidente deixou um motociclista ferido na pista de descida da Serras Araras, em Piraí.

O acidente foi no sentido Rio da Dutra. No momento desta publicação, não havia mais informações sobre as circunstâncias do ocorrido, mas uma equipe da ambulância da concessionária realizou os primeiros socorros à vítima. (Foto: PRF)