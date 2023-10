PM apreende drogas em ações distintas em VR

A Polícia Militar apreendeu drogas e prendeu suspeitos no sábado em ações distintas em Volta Redonda. A primeira aconteceu por volta das 11h30min, no bairro Monte Castelo. Os agentes faziam patrulhamento pela Rua Ghandi quando se depararam com uma mulher.

Ela correu e deixou para trás 147 pinos de cocaína, 142 pedras de crack e 32 trouxinhas de maconha. A suspeita não foi localizada. Já por volta de 12h20min, dois suspeitos foram detidos com uma quantidade ainda não informada de drogas no bairro Jardim Cidade do Aço, em ação realizada pelo GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado. (Foto: PM/Divulgação)