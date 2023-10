A família da pequena Isabelly Roberta, de 2 anos, de Pinheiral, criou nas redes sociais uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de um andador para a criança. Portadora de Artrogripose distal, uma síndrome genética considerada rara, Isabelly possui hipotonia generalizada, o que causa contraturas articulares, o que impede a mobilidade. O objetivo é juntar R$ 6 mil.

Isabelly mora no bairro Palmeiras com os pais. De acordo com a mãe de Isabelly, Nathalia Cristina, a filha até consegue ficar em pé, mas precisa do andador para se locomover. “Ela é muito inteligente, carinhosa e está louca para dar os primeiros passinhos para conseguir brincar com os coleguinhas. Peço a ajuda de todos”, disse.

Até o momento, apenas R$ 325 foram arrecadados. Para ajudar, basta clicar no link ao lado e doar uma quantia: https://www.vakinha.com.br/4176968

Você pode ajudar via Pix usando a chave:

4176968@vakinha.com.br